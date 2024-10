Zonawrestling.net - WWE: Furiosa lotta per tutta l’arena tra Rollins e Reed, ufficiale il match tra i due a Crown Jewel

(Di martedì 22 ottobre 2024) Questa notte a Raw l’accesa rivalità tra Sethe Bronsonè proseguita, poche parole e tante botte per, conseguenza dell’odio accumulato tra i due sin dall’attacco dello scorso agosto con cuimise fuori gioco per un paio di mesi il visionario.è tornato nelle ultime settimane e ha promesso vendetta all’australiano, una vendetta che potrà arrivare il terra araba al prossimo PLE. Adam Pearce sfinito La puntata di Raw di questa notte si è aperta conche ha teso un’imboscata ache era appena giunto in arena per poi recarsi sul ring.ha quindi invitato il gigante a raggiungerlo. Nonostante la presenza di Adam Pearce e di una massiccia security, l’australiano si è fatto strada ed è giunto sul ring per ingaggiare un’intensa battaglia con