Vi regalo un milione di dollari a testa E lo sta facendo | Elon Musk clamorosa mossa politica

Elon Musk, il miliardario fondatore di Tesla e Space X, ha annunciato che regalerà 1 milione di dollari al giorno agli elettori che firmeranno la petizione del suo comitato d'azione politica a sostegno della Costituzione. Domenica ha detto a un pubblico di McKees Rock, in Pennsylvania, durante la consegna del secondo assegno da 1 milione di dollari: "Dovete solo firmare una petizione in cui dite di credere nella Costituzione, e se già credete nella Costituzione, state solo firmando qualcosa in cui già credete e potete vincere 1 milione di dollari". L'offerta sta sollevando domande e allarmi tra alcuni esperti elettorali, secondo i quali è una violazione della legge collegare un'elargizione in denaro alla firma di una petizione che richiede anche la registrazione al voto.

Usa 2024 - Elon Musk mette in palio 1 milione di dollari tra chi firma la sua petizione - Elon Musk, il miliardario fondatore di Tesla e Space X, ha annunciato che metterà in palio 1 milione di dollari al giorno da destinare a uno degli elettori che firmeranno la petizione del suo comitato d’azione politica a sostegno della Costituzione. . Domenica ha detto a un pubblico di McKees Rock, in Pennsylvania, durante la consegna del secondo assegno da 1 milione di dollari: “Dovete solo ... (Lapresse.it)

La lotteria di Musk : un milione di dollari agli elettori di Trump che firmano la sua petizione pro-armi - “Ovviamente Musk ha il diritto di esprimere le sue opinioni, ha detto molto, molto chiaramente che sostiene Trump, non gli nego questo diritto – ha detto – ma quando si inizia inondare la politica con questa quantità di denaro, credo che vi siano questioni serie che bisognerebbe indagare”. Per un altro esperto di leggi elettorali, Rick Hasen, dell’University of California di Los Angeles, il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Musk assegnerà 1 milione di dollari al giorno agli elettori della Pennsylvania che firmeranno la sua petizione - Elon Musk ha annunciato che assegnerà 1 milione di dollari al giorno agli elettori della Pennsylvania che firmeranno la sua petizione sulla libertà di parola e il diritto di portare armi. Musk assegnerà 1 milione di dollari al giorno agli elettori che firmeranno la sua petizione Elon Musk ha annunciato che pagherà fino a 1 […]. (Periodicodaily.com)