Uomini e Donne perché Armando, Aurora, Cristina e Mario non sono più in studio (Di martedì 22 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 22 Ottobre 2024 1:12 pm by Redazione Il pubblico di Canale 5 nota l'assenza di ben quattro volti del Trono Over di Uomini e Donne, tre dei quali sono ormai storici. Stiamo parlando di Armando Incarnato, Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Mario Verona. I quattro pare siano ormai fuori dai loro rispettivi parterre. Molti telespettatori si stanno chiedendo come mai non stanno prendendo parte alle recenti registrazioni. A svelare la loro assenza è stato Lorenzo Pugnaloni, il quale con le anticipazioni ha fatto sapere al pubblico che i due cavalieri e le due dame sono assenti nel Trono Over ormai da qualche tempo. Ma vediamo insieme ora cosa esce fuori.

