Gaeta.it - Un progetto innovativo a Pavia: co-housing intergenerazionale per studenti e anziani

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter È stato lanciato aun nuovovolto a favorire l’interazione trae giovani, programmato per affrontare il tema della solitudine degli over 65 e le difficoltà abitative degli universitari. Intitolato “Co-e caring tra generazioni“, l’iniziativa è sostenuta dall’Università die finanziata dalla Regione Lombardia con un contributo di 400mila euro spendibili su un arco di due anni. Questo esperimento rappresenta un’opportunità unica per entrambe le fasce di età, creando un legame che va oltre l’aspetto abitativo. Dettagli deldi co-Ilsi concentra sulla possibilità di invertire le fortune delle due generazioni attraverso un sistema di coabitazione. Gli over 65 che decideranno di ospitare uno studente all’interno della propria abitazione riceveranno un incentivo di 300 euro mensili.