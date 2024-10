Gqitalia.it - Un profumo Chanel per ogni occasione

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Basta entrare in uno shopping di lusso ovunque nel mondo per trovare una campagna dei profumi. In questo periodo, è probabile che si tratti di un cartellone patinato con il volto di Margot Robbie e Jacob Elordi, i due protagonisti del nuovo film See you at five girato da Luca Guadagnino per l'iconica fragranza della maison.ha conquistato star del livello di Robbie ed Elordi per un motivo preciso: nel corso del tempo la casa di moda creata da Coco si è affermata in maniera imponente nel mercato delle fragranze. Un viaggio iniziato un secolo fa, quando Cocoincaricò Ernest Beaux di sviluppare, appunto,N°5.