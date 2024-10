Ue | critiche indebite a toghexenofobia

Ue: critiche indebite a toghe,xenofobia (Di martedì 22 ottobre 2024) 14.53 Il Consiglio d'Europa contro razzismo e intolleranza (Ecri) denuncia in Italia "critiche indebite che mirano a minare l'autorità dei singoli giudici che decidono sui casi di migrazione".critiche che "minano l'indipendenza della magistratura che tratta questi casi". Il Rapporto Ecri denuncia anche "un discorso pubblico sempre più xenofobo" e "dichiarazioni e commenti carichi di odio da parte di politici e funzionari pubblici di alto profilo", generando "emarginazione,esclusione"."Rammarica" no alla cittadinanza a bimbi stranieri. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 14.53 Il Consiglio d'Europa contro razzismo e intolleranza (Ecri) denuncia in Italia "che mirano a minare l'autorità dei singoli giudici che decidono sui casi di migrazione".che "minano l'indipendenza della magistratura che tratta questi casi". Il Rapporto Ecri denuncia anche "un discorso pubblico sempre più xenofobo" e "dichiarazioni e commenti carichi di odio da parte di politici e funzionari pubblici di alto profilo", generando "emarginazione,esclusione"."Rammarica" no alla cittadinanza a bimbi stranieri.

Migranti - Consiglio d’Europa : “Da politica critiche indebite ai giudici” - Il report arriva in un momento di forte scontro tra governo e magistratura dopo la decisione del tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti nei centri di permanenza per il rimpatrio in Albania. Anche le critiche indebite che prendono di mira i singoli giudici che si occupano di casi di migrazione mettono a rischio la loro indipendenza“, si legge nel rapporto. (Lapresse.it)

Consiglio d’Europa contro l’Italia : “Le forze dell’ordine fanno profilazione razziale. E critiche indebite minano l’autorità dei giudici” - . Meritano rispetto, non simili ingiurie”. La denuncia, pochi giorni dopo che un agente ha ucciso un ragazzo del Mali davanti alla stazione di Verona, arriva dell’Ecri, organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia. Il report, aggiornato ad aprile scorso, parla anche di esempi negativi che riguardano il discorso pubblico e politico e mette ... (Ilfattoquotidiano.it)