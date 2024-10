Tre adolescenti "pizzicati" con la droga e spediti in comunità (Di martedì 22 ottobre 2024) Emergenza droga e spaccio tra giovanissimi, continua senza sosta l'attività delle forze dell'ordine tesa a stroncare ogni situazione di degrado legata appunto alla detenzione e alla vendita di sostanze stupefacenti. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno Padovaoggi.it - Tre adolescenti "pizzicati" con la droga e spediti in comunità Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Emergenzae spaccio tra giovanissimi, continua senza sosta l'attività delle forze dell'ordine tesa a stroncare ogni situazione di degrado legata appunto alla detenzione e alla vendita di sostanze stupefacenti. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tre adolescenti "pizzicati" con la droga e spediti in comunità - E' successo ieri notte 21 ottobre in via Aspetti a Padova. Sono tunisini trovati in possesso di qualche grammo di cocaina e hashish. Segnalati alla Procura per i Minorenni ... (padovaoggi.it)

Spopola la cocaina ‘rosa’ tra i minorenni romani - Cocaina rosa, a consumarla a Roma sono gli ultrasessantancinquenni ma anche giovani e giovanissimi, spesso minorenni ... (vignaclarablog.it)

Allarme cocaina rosa, cos'è la nuova droga di moda fra giovani e Vip - Il suo colore non la rende meno pericolosa, anzi. Ma è proprio per quella tinta pastello che la cocaina rosa 'spacca' fra i giovani ed è sempre più diffusa, anche in Italia. Si sniffa come la polvere ... (adnkronos.com)