Traffico Roma del 22-10-2024 ore 16:30 (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cose per un incidente sono segnalati al momento sulla diramazione di Roma Sud tra il raccordo anulare monteporziocatone in direzione dell’auto sole a Torrenova è chiusa via Simone Mosca per lavori di scavo tra via Torrevecchia & via Pietro Maffi deviato il percorso delle linee bus 46 e 49 in centro per un evento istituzionale oggi divieti di sosta e possibili chiusure in zona Quirinale mentre nel quartiere Appio Tuscolano è chiusa via Adria per lavori di potatura alberi bus deviati su via Monselice mi ricordo i lavori notturni in via Ostiense chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina tra via delle Sette Chiese e il sottopasso di viale Guglielmo Marconi ed infine in occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre sono state attivate le linee bus cimiteriali raddoppiate le ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità cose per un incidente sono segnalati al momento sulla diramazione diSud tra il raccordo anulare monteporziocatone in direzione dell’auto sole a Torrenova è chiusa via Simone Mosca per lavori di scavo tra via Torrevecchia & via Pietro Maffi deviato il percorso delle linee bus 46 e 49 in centro per un evento istituzionale oggi divieti di sosta e possibili chiusure in zona Quirinale mentre nel quartiere Appio Tuscolano è chiusa via Adria per lavori di potatura alberi bus deviati su via Monselice mi ricordo i lavori notturni in via Ostiense chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina tra via delle Sette Chiese e il sottopasso di viale Guglielmo Marconi ed infine in occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre sono state attivate le linee bus cimiteriali raddoppiate le ...

