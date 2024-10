Tentò una rapina a mano armata in un supermercato di Messina: identificato ed arrestato. Si cerca il complice (Di martedì 22 ottobre 2024) In carcere un messinese di 37 anni, gravemente indiziato per aver tentato una rapina all’interno di un supermercato in zona centro . Agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione alla misura cautelare, adottata con ordinanza del Gip di Messina su richiesta della Procura. I fatti risalgono al 19 settembre scorso, quando al 112 NUE veniva segnalato un tentativo di rapina perpetrato da due soggetti Feedpress.me - Tentò una rapina a mano armata in un supermercato di Messina: identificato ed arrestato. Si cerca il complice Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) In carcere un messinese di 37 anni, gravemente indiziato per aver tentato unaall’interno di unin zona centro . Agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione alla misura cautelare, adottata con ordinanza del Gip disu richiesta della Procura. I fatti risalgono al 19 settembre scorso, quando al 112 NUE veniva segnalato un tentativo diperpetrato da due soggetti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tentata rapina a un supermercato del centro - arrestato un 37enne : la dipendente lo aveva costretto alla fuga - Agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere adottata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, a carico di un messinese di 37 anni... (Messinatoday.it)

Rapina un uomo - ruba al supermercato e aggredisce gli agenti : 25enne in manette - Avrebbe raggiunto un uomo alle spalle per colpirlo, facendolo cadere a terra, e sottrargli lo zaino. Poi, incurante del fatto che un passante avesse allertato la polizia di Stato segnalando la rapina, sarebbe entrato in un supermercato dove avrebbe rubato diversi generi alimentari ed infine... (Veronasera.it)

Rapina in un supermercato. Minaccia dipendente e si fa consegnare l’incasso - . Secondo quanto ricostruito ieri, 17 ottobre intorno alle 21, un uomo con un casco calzato in testa si sarebbe introdotto all’interno del punto vendita in via Susini, in quel momento chiuso al pubblico. L’uomo ha puntato un oggetto alla schiena di un dipendete che stava conteggiando l’incasso giornaliero e si sarebbe fatto consegnare da quest'ultimo il denaro presente (qualche migliaio di ... (Lanazione.it)