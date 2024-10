Sveva Casati Modignani, il maschilismo e l'inizio rocambolesco: "Quando mio marito mi accusò di non averlo fatto dormire la notte" (Di martedì 22 ottobre 2024) È l’autrice di maggior successo della letteratura rosa italiana da oltre 40 anni eppure rischiava di non poter esprimere il suo talento per la scrittura visto che fin da quando era ragazza la madre le precluse la possibilità di continuare gli studi all’università. Per lei, figlia femmina, il futuro era segnato e ave Milleunadonna.it - Sveva Casati Modignani, il maschilismo e l'inizio rocambolesco: "Quando mio marito mi accusò di non averlo fatto dormire la notte" Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È l’autrice di maggior successo della letteratura rosa italiana da oltre 40 anni eppure rischiava di non poter esprimere il suo talento per la scrittura visto che fin da quando era ragazza la madre le precluse la possibilità di continuare gli studi all’università. Per lei, figlia femmina, il futuro era segnato e ave

Sveva Casati Modignani si racconta a Francesca Fialdini - a Le Ragazze. Anticipazioni - Tra le protagoniste anche Giovanna Nocetti e Rosanna Marani. Aveva il giornale in mano, ed era felice per me. Una volta mio marito mi disse: ‘Mi dici cosa stai scrivendo, mi fai leggere?’, se gli avessi detto di no, avrebbe sfasciato la casa. Il programma cult della Fialdini offre un racconto piuttosto intenso della scrittrice, un ritratto dei suoi inizi: dal primo articolo che ha scritto in ... (Dilei.it)

Sveva Casati Modignani - chi è e quali sono i suoi libri più famosi - Autrice di punta della letteratura rosa italiana, ha iniziato la sua carriera come giornalista: ripercorriamo la sua esistenza, attraverso anche i suoi libri più famosi. La sua vocazione non è rimasta un mero desiderio: se negli anni è stata additata spesso di aver scritto “romanzi rosa”, in realtà ha puntualizzato di non essersi occupata esclusivamente dei sentimenti, ma di aver considerato ... (Dilei.it)

Sveva Casati Modignani - chi era il marito Nullo Cantaroni - Dopo essere rimasta vedova, Sveva non si è mai risposata. L’ho visto ed è nato un folle amore. Ma lui voleva essere imboccato e lavato solo da me e l’ho tenuto per vent’anni, è spirato fra le mie braccia” ha rivelato sempre la scrittrice. Fonte: Getty ImagesSveva Casati Modignani Tra le opere scritte nel periodo in cui i due coniugi collaboravano c’è il celebre romanzo Anna dagli occhi verdi, ... (Dilei.it)