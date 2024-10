Sport.quotidiano.net - Successo sull’Urbania. L’allenatore Santoni: "Il Matelica è partito fortissimo, fatta una bella prova»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilgongola dopo il 3-1 all’Urbania maGiuseppepredica calma: "I ragazzi stanno lavorando benissimo, ho detto che ero orgoglioso di loro prima della gara, anche se in queste prime giornate avevamo perso qualche punto. I risultati non sempre ci stanno dando ragione ma i ragazzi stanno andando alla grande. Siamo partiticontro l’Urbania, azioni belle come avevamo preparato la partita. Io avevo chiesto di fare questo tipo di lavoro. Rompe un po’ per il gol preso all’ultimo minuto. La squadra il primo tempo anche a livello fisico è andata alla grande, penso che avevamo una marcia in più degli avversari sulla velocità e rapidità". Ad un certo punto del match, nove calciatori su undici erano giovanissimi, di ciò ha fatto un punto: "Avevamo in campo dei 2007, 2005 e 2004, la difesa era molto giovane.