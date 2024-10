Lanazione.it - Screening preventivi. Campagna informativa nei mercati rionali

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un’iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza per far aumentare l’adesione agli, quella organizzata con il patrocinio dei Comuni partecipanti e dall’Asl, in collaborazione con l’unità operativa complessaaziendali, che vedrà, dalle 9 alle 12, giovedì a Viareggio, e durante la settimana nella Versilia tutta, unadi sensibilizzazione con postazioni informative e distribuzione di materiale realizzato dalla Regione Toscana all’interno dei principali, con il coinvolgimento infermieristico, ostetrico e amministrativo.