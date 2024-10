Sci alpino, Sofia Goggia non ci sarà a Soelden. Sarà una stagione di rincorsa, ma la strada è giusta (Di martedì 22 ottobre 2024) La Coppa del Mondo di sci alpino comincia come ogni anno da Soelden ed in questa prima stagionale in casa Italia c’è sicuramente un’assente illustre, visto che Sofia Goggia non correrà sul Rettenbach. Nessun colpo di scena, nessun infortunio dell’ultimo minuto, nessuna sorpresa dunque, ma un’assenza programmata e decisa da tempo dalla bergamasca e da tutto lo staff azzurro, con la campionessa olimpica che sta continuando un preciso lavoro di recupero dal gravissimo infortunio dello scorso febbraio. Non è stato assolutamente facile per Sofia recuperare dopo questo ennesimo stop. Nei mesi precedenti la bergamasca ha parlato anche della sua paura di farsi male nuovamente e che non è per niente stato facile tornare ancora una volta a rimettersi gli sci. Oasport.it - Sci alpino, Sofia Goggia non ci sarà a Soelden. Sarà una stagione di rincorsa, ma la strada è giusta Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Coppa del Mondo di scicomincia come ogni anno daed in questa prima stagionale in casa Italia c’è sicuramente un’assente illustre, visto chenon correrà sul Rettenbach. Nessun colpo di scena, nessun infortunio dell’ultimo minuto, nessuna sorpresa dunque, ma un’assenza programmata e decisa da tempo dalla bergamasca e da tutto lo staff azzurro, con la campionessa olimpica che sta continuando un preciso lavoro di recupero dal gravissimo infortunio dello scorso febbraio. Non è stato assolutamente facile perrecuperare dopo questo ennesimo stop. Nei mesi precedenti la bergamasca ha parlato anche della sua paura di farsi male nuovamente e che non è per niente stato facile tornare ancora una volta a rimettersi gli sci.

Sci alpino : Sofia Goggia si allena in Val Senales - Sofia Goggia prosegue in Val Senales gli allenamenti per recuperare dalla frattura scomposta della tibia subita in discesa lo scorso febbraio "Ciao fans, top", scrive l'azzurra, convocata a scopo riabilitativo per un allenamento programmato fino a domani, venerdì 18 ottobre, per testare la tenuta del ...

Sci alpino - Sofia Goggia : "Felice di questa operazione - tra una settimana si riparte" - "Un ringraziamento speciale per tutta l'equipe che si è radunata sabato per rimuovere la piastra, a partire dal prof Accetta, il dottor Panzeri e Herbert (Schoenhuber, ndr), che per me è come un papà. . Sofia Goggia si è sottoposta a un secondo intervento per rimuovere le placche inserite nella gamba destra dopo l'infortunio di febbraio.

Sci alpino - Sofia Goggia salta la trasferta in Argentina : ha rimosso i mezzi di sintesi - Lo ha fatto sapere in una nota la Fisi, rendendo noto che l'azzurra non raggiungerà le proprie compagne di squadra sulle nevi di Ushuaia. "La campionessa bergamasca ha deciso di rimuovere i mezzi di sintesi applicati lo scorso 5 febbraio, quando si procurò la frattura ...