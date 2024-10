Iltempo.it - Schillaci: Intelligenza artificiale opportunità incredibile, ma occorre regolamentazione chiara

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Bari, 22 ottobre 2024 L'(Ia) "è un'", ma "abbiamo bisogno di una". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, in occasione del terzo festival delle Regioni e delle Province autonome dal titolo: "La Regione del futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?", a Bari. In Italia "siamo all'avanguardia sulla telemedicina", ha sottolineato il ministro, secondo cui"puntare sulla formazione degli operatori per non rimanere indietro. Dobbiamo sfruttare l'per avere una sanità più giusta e uguale per tutti". Festival Regioni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev