Resta incastrata a testa in giù tra le rocce per recuperare il cellulare: salvata dopo 7 ore (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Bloccata a testa in giù per sette ore, incastrata tra i massi della Hunter Valley: è la disavventura vissuta da una giovane donna australiana di 23 anni, che stava cercando di recuperare il proprio cellulare caduto tra le rocce. La vicenda risale all’inizio del mese, ma pochi giorni fa il Servizio di Ambulanza del Nuovo Galles del Sud ha pubblicato sui propri canali social le foto del recupero, raccontando l’accaduto. La protagonista dell’incidente si trovava nella campagna della Hunter Valley per una passeggiata con alcuni amici, quando le è caduto il cellulare. Cercando di recuperarlo, la donna è caduta a faccia in giù in un crepaccio di 3 metri, scivolando così a fondo che era impossibile per i suoi compagni di escursione raggiungerla per aiutarla. Il Servizio di Ambulanza ha descritto la scena come una “situazione improbabile”. Quotidiano.net - Resta incastrata a testa in giù tra le rocce per recuperare il cellulare: salvata dopo 7 ore Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Bloccata ain giù per sette ore,tra i massi della Hunter Valley: è la disavventura vissuta da una giovane donna australiana di 23 anni, che stava cercando diil propriocaduto tra le. La vicenda risale all’inizio del mese, ma pochi giorni fa il Servizio di Ambulanza del Nuovo Galles del Sud ha pubblicato sui propri canali social le foto del recupero, raccontando l’accaduto. La protagonista dell’incidente si trovava nella campagna della Hunter Valley per una passeggiata con alcuni amici, quando le è caduto il. Cercando di recuperarlo, la donna è caduta a faccia in giù in un crepaccio di 3 metri, scivolando così a fondo che era impossibile per i suoi compagni di escursione raggiungerla per aiutarla. Il Servizio di Ambulanza ha descritto la scena come una “situazione improbabile”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incastrata a testa in giù nel crepaccio per sette ore : “Volevo recuperare il telefono - . La manovra di salvataggio Dopo aver liberato i piedi di Matilda, la squadra ha eseguito una manovra a forma di “S” per sollevarla in sicurezza, un’operazione che ha richiesto un’ora di delicate manovre. Durante la giornata, però, un imprevisto ha trasformato l’avventura in un’esperienza drammatica: il telefono di Matilda è scivolato tra due rocce, e nel tentativo di recuperarlo, la ... (Thesocialpost.it)

Tenta di recuperare il cellulare e resta incastrata per 7 ore - a testa in giù - tra le rocce - Io mi sarei fatto prendere dal panico. "L'ultimo masso rimasto, del peso di circa 500 chilogrammi, si è rivelato difficile da spostare", ha spiegato Watts. Era già abbastanza difficile rimuovere le rocce circostanti senza dover scavare ancora più a fondo. Peter Watts, paramedico specializzato in soccorso della NSW Ambulance e tra i primi ad arrivare sul posto, ha raccontato alla CNN che ... (Agi.it)

Incastrata a testa giù nel crepaccio sette ore per recuperare il telefono : la storia di Matilda Campbell - Succede sabato 12 ottobre nella Hunter Valley nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud: la giovane del 2001 stava facendo un'escursione con gli amici quando è rimasta incastrata a testa in giù tra due massi. Continua a leggere . L'operazione di salvataggio ha previsto l'uso anche di un argano per sollevarla. (Fanpage.it)