Rbr Marini ripensa al ko | Abbiamo difeso male

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lucio Redivo è ancora lì, nella testa di Rbr. Il suo tiro ha spezzato la striscia vincente dei biancorossi e ha inflitto alla squadra la prima sconfitta in campionato. Oggi ricominciano gli allenamenti e l’obiettivo derby di domenica è ben visibile, ma qualche riflessione su quanto accaduto con Cividale va ancora fatta. "È un peccato, un vero peccato – dichiara Pierpaolo-. Eravamo abbastanza in controllo, poi ci hanno recuperato e il finale ha portato alla beffa di quel tiro da tre. Il rammarico c’è, a caldo ancora di più, ma dobbiamo andare avanti e superare questa partita tutti assieme". L’ex Trapani è lucido anche nell’analizzare cosa non ha funzionato e non punta certo il dito su quegli ultimi minuti, su qualche tiro libero sbagliato o sulla parabola finale della guardia argentina.