Gqitalia.it - Questa New Balance è tornata direttamente dagli anni 2000 con un prezzo senza tempo

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Consapevole del suo passato, Newcontinua a guardarsi indietro per creare i suoi nuovi modelli. Quest'autunno, il marchio di abbigliamento sportivo ha deciso di rivisitare uno dei suoi modelli di punta: la 740, appartenente alla gamma Run. Oggetto di culto negli, la New7400 era all'epoca la sneaker preferitaappassionati di running. © New© NewCaratterizzata dai dettagli tipici di New, come la fodera in tela trasparente, la 740, che è stata aggiornata al 2024, non fa eccezione: «La 740 non è solo una semplice riedizione, ma una riscoperta di ciò che l'ha resa unica.