Justcalcio.com - Pronostico in breve: Sutton vs Gateshead – 23/10/24

(Di martedì 22 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Concorrenza: Lega Nazionale Mercato: Entrambe le squadre segnano Probabilità: 4/7 @1xBet Sperando di consolidare il loro posto nella corsa ai play-off mercoledì sera,si recherà nel sud di Londra quando incontrerà. A partire dai padroni di casa, mentreavrebbe potuto aprire la nuova stagione con l’obiettivo di assicurarsi un immediato ritorno in League Two, gli uomini di Steve Morison hanno mostrato alcune estese incongruenze. Mettendo a segno un’altra prestazione preoccupante lo scorso fine settimana quando è stata sconfitta per 3-1 in casa contro l’Oldham, l’ex attaccante del Millwall ha visto la sua squadra subire sconfitte consecutive nella National League per la prima volta dall’inizio di settembre.