Pioggia di ori in Croazia Fucci è l’asso pigliatutto

(Di martedì 22 ottobre 2024) Cervia Ginnastica Ritmica ha partecipato dall’11 al 13 ottobre ad un Torneo Internazionale disputatosi in, con tutte le componenti junior e senior. Protagonista è stata ancora una volta Margheritache ha vinto la gara Fig internazionale junior confrontandosi con numerose ginnaste provenienti da tutto il mondo.si è aggiudicata la gara All Around e ha vinto l’oro in tutte le gare individuali degli attrezzi cerchio, palla, clavette e nastro. Dopo l’esperienza agli Europei di Budapest dello scorso maggio dove ha ottenuto il quarto posto assoluto sta continuando a lavorare in previsione dei Campionati Italiani che si terranno a Campobasso a metà novembre. Ottima gara anche per Caterina Maltoni, ginnasta che ha fatto parte della squadra Nazionale junior nel 2023, e che inha conquistato nella Categoria Fig Senior, il quarto posto nell’All Around.