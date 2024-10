Pesaro, donna violentata in centro: uomo arrestato mentre era ancora seminudo (Di martedì 22 ottobre 2024) La vittime della violenza, commessa in piazza Matteotti, è una donna sudamericana di 49 anni. arrestato in flagranza di reato un trentenne. Fanpage.it - Pesaro, donna violentata in centro: uomo arrestato mentre era ancora seminudo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La vittime della violenza, commessa in piazza Matteotti, è unasudamericana di 49 anni.in flagranza di reato un trentenne.

Arrestato il minorenne richiedente asilo che ha rapinato una donna in centro a Lugano - Un 17enne richiedente asilo tunisino, residente nel Mendrisiotto, è stato fermato dalla polizia cantonale nel pomeriggio del 20 ottobre 2024, con l'accusa di aver rapinato una donna in via Buffi a Lugano. . . 30, quando il giovane ha sottratto alla vittima una. L'aggressione è avvenuta intorno alle 15. (Quicomo.it)

Roma - donna afferrata per il collo e stuprata : arrestato afghano - La polizia ha arrestando un cittadino afghano, per violenza sessuale. I fatti risalgono allo scorso 23 luglio quando, la donna, di origini colombiane. (Imolaoggi.it)

Arrestato dopo aver rapinato in casa una donna - 34enne in carcere - Nei giorni scorsi le volanti della Questura di Piacenza hanno arrestato un cittadino italiano di 34 anni colto in flagranza di reato per rapina commessa ai danni di una donna di 47 anni e consumata in città presso l’abitazione di quest’ultima. Nello specifico, in seguito alla segnalazione... (Ilpiacenza.it)