Perù, ex presidente condannato a 20 anni di prigione (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ex presidente peruviano Alejandro Toledo è stato condannato a 20 anni e sei mesi di prigione in un caso che coinvolge il gigante brasiliano delle costruzioni Odebrecht, diventato sinonimo di corruzione in America Latina, dove ha pagato milioni di dollari in tangenti a funzionari governativi e altri. L’accusa Le autorità hanno accusato Toledo di aver accettato 35 milioni di dollari in tangenti da Odebrecht in cambio del permesso di costruire un’autostrada nel Paese sudamericano. La Corte superiore nazionale di giustizia penale specializzata nella capitale, Lima, ha emesso la sentenza dopo anni di battaglie legali, tra cui una disputa sulla possibilità che l’ex capo di Stato, che ha governato il Perù dal 2001 al 2006, potesse essere estradato dagli Stati Uniti. Lapresse.it - Perù, ex presidente condannato a 20 anni di prigione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’experuviano Alejandro Toledo è statoa 20e sei mesi diin un caso che coinvolge il gigante brasiliano delle costruzioni Odebrecht, diventato sinonimo di corruzione in America Latina, dove ha pagato milioni di dollari in tangenti a funzionari governativi e altri. L’accusa Le autorità hanno accusato Toledo di aver accettato 35 milioni di dollari in tangenti da Odebrecht in cambio del permesso di costruire un’autostrada nel Paese sudamericano. La Corte superiore nazionale di giustizia penale specializzata nella capitale, Lima, ha emesso la sentenza dopodi battaglie legali, tra cui una disputa sulla possibilità che l’ex capo di Stato, che ha governato ildal 2001 al 2006, potesse essere estradato dagli Stati Uniti.

Perù : ex presidente Toledo condannato a 20 anni di carcere - L'ex presidente del Perù (2001-2006), Alejandro Toledo, accusato di aver ricevuto 32,36 milioni di euro (35 milioni di dollari) in tangenti dalla multinazionale brasiliana Odebrecht (oggi Novonor) in cambio degli appalti nelle sezioni 2 e 3 dell'Autostrada Interoceanica Sud, è stato condannato a un totale di 20 anni di reclusione per collusione (nove anni) e per riciclaggio di denaro (11 anni e ... (Quotidiano.net)

