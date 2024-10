Oasport.it - Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise rinunciano a Skate Canada. La motivazione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tegola per l’Italia del. Lucreziae Matteonon saranno della partita a, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 in programma questo fine settimana ad Halifax (Nuova Scozia). Il nome della coppia Campione d’Europa in carica è stato cancellato dall’elenco dei partecipanti lo scorso weekend. Le motivazioni del forfait sono legate alle condizioni fisiche della dama, alle prese nuovamente con un problema al piede per cui dovrà valutare, di concerto al proprio team, il metodo più funzionale per attuare un adeguato processo di guarigione”. “Ciao a tutti. Sono così triste di annunciare che non gareggeremo a– ha scrittoin un post su Instagram – Purtroppo ho di nuovo problemi al piedesto cercando di trovare con il mio staff qual è il modo migliore da seguire per una buona guarigione per tornare al più presto.