Ombre sulla crescita, il monito dell'Fmi. Che lima al ribasso le stime del governo (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Fondo monetario internazionale conferma al 3,2 per cento le stime di crescita per l’economia mondiale nel 2024 e 2025. Ma è una crescita bassa, che resterà debole nel medio termine a causa delle tensioni internazionali, dei dazi e dell’alto livello del debito pubblico. "L’inflazione è in calo e l’atterraggio morbido è alla portata, ma i rischi sono in aumento", sottolinea il capo economista Pierre-Olivier Gourinchas. In questo contesto di "alta incertezza", il rapporto annuale dell’Fmi, il World Economic Outlook, appena pubblicato, alza ancora una volta le previsioni per gli Stati Uniti, scommette sulla possibilità che la Germania sfugga alla contrazione del pil quest’anno e indica allo 0,7 per cento la crescita italiana nel 2024 (0,8 per cento nel 2025). Ilfoglio.it - Ombre sulla crescita, il monito dell'Fmi. Che lima al ribasso le stime del governo Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Fondo monetario internazionale conferma al 3,2 per cento lediper l’economia mondiale nel 2024 e 2025. Ma è unabassa, che resterà debole nel medio termine a causae tensioni internazionali, dei dazi e’alto livello del debito pubblico. "L’inflazione è in calo e l’atterraggio morbido è alla portata, ma i rischi sono in aumento", sottolinea il capo economista Pierre-Olivier Gourinchas. In questo contesto di "alta incertezza", il rapporto annuale’Fmi, il World Economic Outlook, appena pubblicato, alza ancora una volta le previsioni per gli Stati Uniti, scommettepossibilità che la Germania sfugga alla contrazione del pil quest’anno e indica allo 0,7 per cento laitaliana nel 2024 (0,8 per cento nel 2025).

