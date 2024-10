Milano, colon gigante all’Arco della Pace per scoprire segreti intestino (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Passeggiare lungo le anse dell'intestino, osservando da vicino com'è fatto e scoprendo tutto quello che vi si può nascondere, compresi diverticoli, polipi e il temuto tumore colorettale. A Milano sarà possibile farlo. All'Arco della Pace, infatti, venerdì 25 e sabato 26 ottobre campeggerà un 'colon gigante', un tunnel gonfiabile allestito per raccontare in Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Passeggiare lungo le anse dell', osservando da vicino com'è fatto e scoprendo tutto quello che vi si può nascondere, compresi diverticoli, polipi e il temuto tumore colorettale. Asarà possibile farlo. All'Arco, infatti, venerdì 25 e sabato 26 ottobre campeggerà un '', un tunnel gonfiabile allestito per raccontare in

Fridays for Future - Greta Thunberg a Milano : “Epoca di sfruttamento e colonialismo” - “Viviamo in un epoca definita da sfruttamento, violenze, oppressioni, genocidi, carestie, guerre, colonialismo, aumento di disuguaglianze e una crescente crisi climatica. “Ogni singolo giorno, specialmente nell’ultimo anno, con quello che sta succedendo in Palestina, il mondo ha mostrato la sua vera natura. (Lapresse.it)

Congelamento ovocitario - apre la Milano Fertility Clinic : come si effettua. Parla la Dott.ssa Elisabetta Colonese - Il procedimento alla base è uguale a quello delle donne che eseguono pma II livello (FIVET o ICSI) ovvero la stimolazione consiste in iniezioni di farmaco ormonale per circa 2 settimane con la funzione di far crescere più follicoli nelle ovaie (anziché solo uno solo come accade in natura nel ciclo di 28 giorni, il cui unico follicolo ha dentro l’ovocita atto a essere fecondato quel mese). (361magazine.com)

Colonne di San Lorenzo a Milano : “Zona piacevole e costosa - ma è tornata la criminalità” - . È una zona in cui «si sta benissimo, ma lo spaccio la rende non più fruibile dopo un certo orario», aggiunge Franco Pedrinazzi, un altro abitante del quartiere. «È una zona piacevole, ma costosa», racconta Massimo Ferra, che abita vicino. Milano – Hanno resistito all’invasione dei Goti, del Barbarossa e alle bombe della Seconda guerra mondiale. (Ilgiorno.it)