Milan-Bruges 1-0, gol di Pulisic direttamente da corner! (Di martedì 22 ottobre 2024) Milan-Bruges, terza giornata della prima fase della Champions League 2024-25. Servono i tre punti ai rossoneri. Gol di Pulisic Pianetamilan.it - Milan-Bruges 1-0, gol di Pulisic direttamente da corner! Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024), terza giornata della prima fase della Champions League 2024-25. Servono i tre punti ai rossoneri. Gol di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Bruges - Onyedika espulso per brutto fallo su Reijnders - Milan-Bruges, terza giornata della prima fase della Champions League 2024-25. Servono i tre punti ai rossoneri. Espulso Onyedika. (Pianetamilan.it)

Bruges in 10 contro il Milan - brutto fallo di Onyedika : l’arbitro sbaglia tutto - interviene il VAR - Al 37' del primo tempo di Milan-Club Brugge per il match di Champions League a San Siro, il gioco è stato interrotto per 5 minuti a seguito di un lunghissimo controllo VAR per un intervento di Onyedika sulla caviglia di Reijnders. Continua a leggere . Poi il check, e la corretta decisione finale. Malgrado l'evidente fallo, l'arbitro aveva dato punizione a favore dei belgi. (Fanpage.it)

Champions League – Moviola Milan-Bruges : giusto il giallo per Seys | LIVE NEWS - La moviola LIVE di Milan-Bruges, partita della Champions League 2024-2025. Analizziamo l'operato dell'arbitro Felix Zwayer e del V.A.R. (Pianetamilan.it)