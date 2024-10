Milan, Baresi sul capitano: “Non è la fascia che rende leader” | VIDEO (Di martedì 22 ottobre 2024) Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha presentato il suo libro 'Ancora in gioco' a Milano. Ecco alcune delle sue dichiarazioni Franco Baresi, ex capitano rossonero e oggi vicepresidente onorario del Milan, ha presentato il suo libro 'Ancora in gioco' a Milano. Ecco alcune delle sue dichiarazioni in questo VIDEO del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi Pianetamilan.it - Milan, Baresi sul capitano: “Non è la fascia che rende leader” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Franco, vicepresidente onorario del, ha presentato il suo libro 'Ancora in gioco' ao. Ecco alcune delle sue dichiarazioni Franco, exrossonero e oggi vicepresidente onorario del, ha presentato il suo libro 'Ancora in gioco' ao. Ecco alcune delle sue dichiarazioni in questodel nostro inviato sul posto, Stefano Bressi

