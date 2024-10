Mike, video intervista a Claudio Gioè: «Un uomo che ha lottato, il suo ardore una lezione per tutti noi» (Di martedì 22 ottobre 2024) La nostra video intervista a Claudio Gioè, protagonista della miniserie Rai Mike nei panni di Mike Bongiorno, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024 Vi presentiamo la nostra video intervista a Claudio Gioè, protagonista della miniserie Rai Mike nei panni di Mike Bongiorno, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024. Mike cast e uscita Diretta da Giuseppe Bonito e interpretata da Claudio Gioè, Paolo Pierobon, Valentina Romani, Elia Nuzzolo, Massimo De Lorenzo, Tomas Arana, Clotilde Sabatino, Sandra Ceccarelli, Augusto Fornari, Federica Torchetti, Gualtiero Burzi, Michele Ragno, Gianluca Zaccaria, Luca Di Sessa, Alberto Vecchiato, Mike andrà in onda il 21 e 22 ottobre su Rai1. Mike interviste Guarda le nostre interviste a Claudio Gioè, Valentina Romani, Elia Nuzzolo e alla famiglia Bongiorno. .com - Mike, video intervista a Claudio Gioè: «Un uomo che ha lottato, il suo ardore una lezione per tutti noi» Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) La nostra, protagonista della miniserie Rainei panni diBongiorno, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024 Vi presentiamo la nostra, protagonista della miniserie Rainei panni diBongiorno, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024.cast e uscita Diretta da Giuseppe Bonito e interpretata da, Paolo Pierobon, Valentina Romani, Elia Nuzzolo, Massimo De Lorenzo, Tomas Arana, Clotilde Sabatino, Sandra Ceccarelli, Augusto Fornari, Federica Torchetti, Gualtiero Burzi, Michele Ragno, Gianluca Zaccaria, Luca Di Sessa, Alberto Vecchiato,andrà in onda il 21 e 22 ottobre su Rai1.interviste Guarda le nostre interviste a, Valentina Romani, Elia Nuzzolo e alla famiglia Bongiorno.

