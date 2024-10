Migranti, Unhcr: “Monitoriamo il protocollo Italia-Albania” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il protocollo per i centri per Migranti costruiti dall’Italia in Albania è sotto la lente dell’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati Imolaoggi.it - Migranti, Unhcr: “Monitoriamo il protocollo Italia-Albania” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilper i centri percostruiti dall’inè sotto la lente dell’, l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati

Protocollo Italia-Albania per i migranti : L’Unhcr sotto la lente di osservazione - La cooperazione tra vari attori istituzionali, compresi i governi nazionali e le organizzazioni internazionali, sarà determinante per affrontare le sfide della migrazione moderna. L’importanza di un approccio unitario nella gestione dell’accoglienza è essenziale, e la capacità dei Paesi di lavorare insieme nella definizione di ciò che significa essere un “Paese sicuro” potrebbe influenzare ... (Gaeta.it)

Migranti - Unhcr : “Monitoriamo protocollo Italia-Albania - valutazione tra 3 mesi” - Il protocollo per i centri per migranti costruiti dall’Italia in Albania è sotto la lente dell’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. “Pensiamo che sia ancora troppo presto per dare un giudizio completo del Protocollo Italia-Albania. “Definizione europea di Paese sicuro? Prematuro commentare” Riguardo all’annuncio della Commissione europea di voler ridefinire il ... (Lapresse.it)

Migranti - nave Libra in porto in Albania : l'Europa studia il protocollo - le Ong vanno all'attacco - Mentre l'Europa, anche quella socialista, vorrebbe replicare a livello comunitario il patto Italia-Albania, le opposizioni italiane partono subito all'attacco e usano le Ong come stampella. (Ilgiornale.it)