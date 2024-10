Meta sospende gli account che monitorano i jet dei vip (Di martedì 22 ottobre 2024) Meta ha sospeso diversi account che tracciavano gli spostamenti dei jet privati delle celebrità. Stop alle pubblicazioni dei profili incentrati su Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos oltre a quelli su Kim Kardashian e Kyle Jenner. Quello su Taylor Swift era invece stato disattivato venerdì 18 ottobre, diversi mesi dopo che la popstar aveva minacciato un’azione legale per bloccarne ogni tipo di condivisione. Lo ha annunciato su Threads Jack Sweeney, studente universitario della Florida che dopo il successo del profilo su Musk aveva collezionato 38 account fra X e Meta. «Li abbiamo disabilitati per violazione della nostra politica sulla privacy», ha spiegato un portavoce dell’azienda di Zuckerberg con una nota a TechCrunch, citando «rischio di danni fisici alle persone». Lettera43.it - Meta sospende gli account che monitorano i jet dei vip Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ha sospeso diversiche tracciavano gli spostamenti dei jet privati delle celebrità. Stop alle pubblicazioni dei profili incentrati su Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos oltre a quelli su Kim Kardashian e Kyle Jenner. Quello su Taylor Swift era invece stato disattivato venerdì 18 ottobre, diversi mesi dopo che la popstar aveva minacciato un’azione legale per bloccarne ogni tipo di condivisione. Lo ha annunciato su Threads Jack Sweeney, studente universitario della Florida che dopo il successo del profilo su Musk aveva collezionato 38fra X e. «Li abbiamo disabilitati per violazione della nostra politica sulla privacy», ha spiegato un portavoce dell’azienda di Zuckerberg con una nota a TechCrunch, citando «rischio di danni fisici alle persone».

