MAGNINI | L’ACCUSA DI DOPING? AVREI PREFERITO ESSERE ACCUSATO DI EVASIONE FISCALE

(Di martedì 22 ottobre 2024) È la confessione che Filippofa al professore Vincenzo Schettini, ospite del programma di Rai2 ‘’La Fisica dell’Amore’’. ‘’Il momento più complicato della mia vita è stato quando sono stato, ingiustamente, di tentato. È stato difficilissimo, perché comunque era colpirmi su quello che è stata la mia vita, cioè sullo sport. Preferivoadditato addirittura per non aver pagato le tasse, ma invece toccarmi sullo sport per me è stato qualcosa di devastante”. “E’ durata tre anni. Erano delle accuse infondate dalle quali mi sono dovuto difendere in tutti i modi. Ho vinto nel febbraio del 2020, ma ancora ad oggi sto aspettando la giustizia definitiva, cioè il mio risarcimento economico”. ‘’Ho imparato – ha proseguito – che bisogna sempre trovare il bello anche nelle cose brutte.