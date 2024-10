L’ultimo tentativo Usa per la pace in Libano: mandato Unifil esteso e fondi per le forze libanesi. Ma Beirut e Tel Aviv restano distanti (Di martedì 22 ottobre 2024) Un gioco di proposte e controproposte, mentre le lancette del cronometro corrono verso il fatidico appuntamento delle elezioni presidenziali americane. Questa settimana Joe Biden ha giocato la sua ultima carta nella partita della crisi mediorientale, con una doppia visita diplomatica: il segretario di Stato Antony Blinken è tornato martedì in Israele, e resterà nella regione fino al 25 ottobre per incontri ad alto livello anche in Giordania e Qatar. Parallelamente, a Beirut è sbarcato lunedì l’inviato Usa Amos Hochstein. L’iniziativa degli Usa punta a fare pressione per sbloccare lo stallo diplomatico e ottenere una de-escalation su entrambi i fronti di guerra in cui Israele si è impegnato, a Gaza e nel Libano. Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo tentativo Usa per la pace in Libano: mandato Unifil esteso e fondi per le forze libanesi. Ma Beirut e Tel Aviv restano distanti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un gioco di proposte e controproposte, mentre le lancette del cronometro corrono verso il fatidico appuntamento delle elezioni presidenziali americane. Questa settimana Joe Biden ha giocato la sua ultima carta nella partita della crisi mediorientale, con una doppia visita diplomatica: il segretario di Stato Antony Blinken è tornato martedì in Israele, e resterà nella regione fino al 25 ottobre per incontri ad alto livello anche in Giordania e Qatar. Parallelamente, aè sbarcato lunedì l’inviato Usa Amos Hochstein. L’iniziativa degli Usa punta a fare pressione per sbloccare lo stallo diplomatico e ottenere una de-escalation su entrambi i fronti di guerra in cui Israele si è impegnato, a Gaza e nel

