Ilgiorno.it - Legnano, in ospedale con una pistola a salve, un coltello e una catena: 47enne arrestato dai carabinieri

(Di martedì 22 ottobre 2024)(Milano), 22 ottobre 2024 - Si aggirava per l’dialla ricerca di non si sa bene chi, ma di certo con intenzioni ben poco pacifiche considerato che in tasca aveva unascacciacani senza tappo rosso, une una lunga. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 ottobre, intorno alle 18,30, quando l’è molto affollato, e ha condotto infine all’arresto del protagonista, undi Parabiago, pregiudicato. L’allarme è stato lanciato dal pronto soccorso attraverso il pulsante installato appositamente - qui e in altri ospedali della Lombardia - per richiedere l’intervento urgente delle forze dell’ordine.