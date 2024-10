Ilgiorno.it - La terza vita di Azouz Marzouk: sarà autista di autobus a Lecco

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Ladiinizia al volante degli atobus di Linee. Come riportano La Provincia die l’emittente Unica Tv, infatti, il 42enne vedovi di Raffaella Castagna, una delle vittime della strage di Erba dell’11 dicembre del 2006, entrerà a far parte della neonata Academy di Linee, il progetto portato avanti dalla partecipata che prevede l’assunzione di persone disoccupate o che hanno scontato i loro debiti con la giustizia, formandole per l’acquisizione della patente D e quindi inserendole in organico per la guida dei mezzi del servizio pubblico locale. E in effetti,ha scontato il suo debito con la giustizia. Il primo dicembre 2007,era stato arrestato per spaccio di droga, poi i domiciliari a