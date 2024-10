Gaeta.it - La carta d’identità elettronica diventa accessibile anche in tedesco: un passo importante per i cittadini

(Di martedì 22 ottobre 2024) La recente introduzione dell'app Cie-Id e del relativo sito web del Ministero dell'Interno in lingua tedesca segna una svolta significativa nella facilità d'uso dei servizi per idi lingua tedesca in Italia. Questa innovazione risponde a un bisogno crescente di accessibilità e inclusività, riconoscendo il diritto deia interagire con le istituzioni nella loro lingua madre. L'importanza della disponibilità linguistica nei servizi digitali Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano, ha evidenziato che l'accesso ai servizi pubblici nella lingua madre è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione. Questa misura non solo soddisfa una necessità legittima dei, ma rappresentaunavanti verso una maggiore digitalizzazione dell'amministrazione pubblica.