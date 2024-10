Infortunio al ginocchio per Calafiori: il difensore si fa male giocando in Champions con l’Arsenal (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel corso del match di Champions League tra Arsenal e Shakhtar Donetsk è uscito per Infortunio Riccardo Calafiori. Il difensore della Nazionale ha riportato un problema al ginocchio, che potrebbe essere serio. Fanpage.it - Infortunio al ginocchio per Calafiori: il difensore si fa male giocando in Champions con l’Arsenal Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel corso del match diLeague tra Arsenal e Shakhtar Donetsk è uscito perRiccardo. Ildella Nazionale ha riportato un problema al, che potrebbe essere serio.

