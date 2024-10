Ilaria Salis, cosa può succederle dopo che l'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare (Di martedì 22 ottobre 2024) L'avvocato che difende la parlamentare, Eugenio Losco, spiega a Wired i passaggi tecnici dopo la richiesta di Budapest all'Europarlamento Wired.it - Ilaria Salis, cosa può succederle dopo che l'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'avvocato che difende la, Eugenio Losco, spiega a Wired i passaggi tecnicila richiesta di Budapest all'Europarlamento

L’interrogazione parlamentare sulle relazioni fra Italia e Siria - dopo l’articolo del Foglio - Va ricordato che l’Italia è l’unico paese dell’Ue e del G7 ad avere preso una simile iniziativa. Dopo l’inchiesta pubblicata dal Foglio lo scorso 20 settembre, in cui si raccontava della decisione del nostro paese di lasciare il Core Group dell’Onu sulla Siria, la deputata del Pd Lia Quartapelle ha presentato un’interrogazione parlamentare. (Ilfoglio.it)

Le purghe di Maduro : parlamentare arrestato dopo un'intervista all'Adnkronos - Un fermo che ha suscitato lo scalpore dell'Istituto Milton Friedman che si è detto "sconvolto". Secondo l'esponente di Fdi, l'arresto di Davila "rappresenta la negazione del diritto fondamentale di un popolo a ritrovare la propria libertà dopo 25 anni di oppressione e povertà e avrebbe voluto farlo attraverso libere elezioni. (Iltempo.it)

Ucraina - udite forti esplosioni a Kiev dopo l’allarme aereo. La parlamentare Vasylenko e lo scatto con il figlio : «Bagno o rifugio antiaereo?» - Lesia Vasylenko, parlamentare ucraina e madre ha postato uno scatto di quei momenti: «Svegliamo i bambini? Bagno o rifugio antiaereo? O preghiamo e ci fidiamo della difesa aerea come facciamo sempre?». Right after air raid sirens went off. Inizialmente sono state due, a cui se ne sono aggiunte altre quattro a distanza di qualche minuto. (Open.online)