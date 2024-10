Ilaria Salis, chiesta revoca dell'immunità dall'Ungheria, Kovacs: “Sei una delinquente arrestata per aggressioni non una martire” (Di martedì 22 ottobre 2024) Da Strasburgo, in occasione della sessione plenaria del Parlamento europeo, gli eurodeputati dell'Ungheria hanno annunciato che il loro Paese ha chiesto la revoca dell'immunità per Ilaria Salis, accusata a Budapest di aver picchiato “cittadini ungheresi con sbarre di ferro” Da Strasburgo, in Ilgiornaleditalia.it - Ilaria Salis, chiesta revoca dell'immunità dall'Ungheria, Kovacs: “Sei una delinquente arrestata per aggressioni non una martire” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Da Strasburgo, in occasionea sessione plenaria del Parlamento europeo, gli eurodeputatihanno annunciato che il loro Paese ha chiesto laper, accusata a Budapest di aver picchiato “cittadini ungheresi con sbarre di ferro” Da Strasburgo, in

Ilaria Salis - chiesta revoca dell'immunità dall'Ungheria - Kovacs : “Sei una delinquente arrestata per aggressioni non una martire” - Da Strasburgo, in occasione della sessione plenaria del Parlamento europeo, gli eurodeputati dell'Ungheria hanno annunciato che il loro Paese ha chiesto la revoca dell'immunità per Ilaria Salis, accusata a Budapest di aver picchiato “cittadini ungheresi con sbarre di ferro” Da Strasburgo, in . (Ilgiornaleditalia.it)

“E’ una delinquente comune” : l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità per Ilaria Salis - Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche”, ha dichiarato Salis. Tutta questa farsa è uno scherzo, tu non sei democratica e non sei una martire. @SalisIlaria, you acting like you are some sort of victim here is not only baffling but also utterly disgusting. . Sei una delinquente comune”, è la durissima replica di Zoltan Kovacs a Ilaria Salis. (Dayitalianews.com)

