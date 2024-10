Il Salone del Mobile vola a Shanghai e Hong Kong per valorizzare il design italiano (Di martedì 22 ottobre 2024) Un ponte tra Italia e Cina fondato sul design e l’arredo. Il Salone del Mobile di Milano, piattaforma ormai sempre più internazionale, sbarca a Shanghai e Hong Kong per stimolare e rafforzare il connubio tra l’artigianato Made in Italy e il contesto asiatico: due mondi che devono necessariamente parlarsi per permettere al settore di alzare l’asticella. La Cina, infatti, è un mercato sempre più strategico per l’Europa. L’anno scorso, lo Stato asiatico era al settimo posto nella “top 25” delle destinazioni più appetibili per l’export della filiera del legno-arredo. Non a caso, l’Italia è il principale Paese esportatore di mobili verso la Cina, per un valore di 479,01 milioni di euro nel 2023. Di recente, più precisamente dal 5 al 29 settembre, il Salone è passato negli spazi di Bloomingdale’s, a New York, dove Ferruccio Laviani ha presentato il suo percorso espositivo. Linkiesta.it - Il Salone del Mobile vola a Shanghai e Hong Kong per valorizzare il design italiano Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un ponte tra Italia e Cina fondato sule l’arredo. Ildeldi Milano, piattaforma ormai sempre più internazionale, sbarca aper stimolare e rafforzare il connubio tra l’artigianato Made in Italy e il contesto asiatico: due mondi che devono necessariamente parlarsi per permettere al settore di alzare l’asticella. La Cina, infatti, è un mercato sempre più strategico per l’Europa. L’anno scorso, lo Stato asiatico era al settimo posto nella “top 25” delle destinazioni più appetibili per l’export della filiera del legno-arredo. Non a caso, l’Italia è il principale Paese esportatore di mobili verso la Cina, per un valore di 479,01 milioni di euro nel 2023. Di recente, più precisamente dal 5 al 29 settembre, ilè passato negli spazi di Bloomingdale’s, a New York, dove Ferruccio Laviani ha presentato il suo percorso espositivo.

