Il 15enne accoltellato a Casoria è un calciatore della Salernitana. Il club: “Ti aspettiamo presto” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 15enne accoltellato nella notte tra il 19 e il 20 ottobre nei pressi dell'Uci Cinemas di Casoria è un calciatore della Salernitana. La squadra ha voluto mandargli un messaggio, augurandogli una pronta ripresa. Fanpage.it - Il 15enne accoltellato a Casoria è un calciatore della Salernitana. Il club: “Ti aspettiamo presto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilnella notte tra il 19 e il 20 ottobre nei pressi dell'Uci Cinemas diè un. La squadra ha voluto mandargli un messaggio, augurandogli una pronta ripresa.

Casoria - rissa al centro commerciale : 15enne accoltellato senza motivo - Casoria, rissa al centro commerciale: 15enne accoltellato senza motivo Da […] L'articolo Casoria, rissa al centro commerciale: 15enne accoltellato senza motivo sembra essere il primo su Teleclubitalia. La scorsa notte un ragazzo di 15anni è stato accoltellato mentre si trovava in compagnia di alcuni amici all’Uci Cinema di Casoria. (Teleclubitalia.it)

Accoltellato al cinema - il papà del 15enne : "Volevano ucciderlo" - Sangue all'Uci Cinemas di Casoria, in via San Salvatore, dove un 15enne è stato accoltellato. I fendenti indirizzati all'altezza del fegato erano profondi. Trasferito all’ospedale del Mare di Napoli il giovanissimo risulta in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Ad intervenire sul... (Napolitoday.it)

Casoria - 15enne accoltellato in una rissa vicino al centro commerciale : è in pericolo di vita - Si è sfiorata la tragedia questa notte a Napoli, nel comune di Casoria; un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in via San Salvatore vicino a un centro commerciale in seguito a una rissa tra giovani. Da alcune informazioni di stampa si è appreso che i carabinieri sarebbero già sulle tracce dei partecipanti alla rissa, che potrebbero essere, quindi, fermati a breve. (Dayitalianews.com)