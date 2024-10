Nerdpool.it - Harry Potter: Addio Wizarding World

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) È successo all’improvviso e senza preavviso:.com si è trasformato in.com e, con il cambio di indirizzo web, anche l’ombrello sotto il quale si trovava l’intero franchise del maghetto ha un nuovo titolo:. Qual è il motivo di questo cambiamento? Non si sa. Nel 2018, quando è stato annunciato il nuovo logo del(il libro aperto con le bacchette) e il successivo lancio come piattaforma digitale un anno dopo, è stato assicurato che si trattava di una nuova joint venture tra Warner Bros. emore che avrebbe permesso una portata più ampia per il marchio. All’epoca aveva senso: con i film di Fantastic Beasts in pieno sviluppo, un marchio che si distaccasse da(come personaggio) e supervisionasse l’intero mondo creato da J.K. Rowling era logico.