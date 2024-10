Gucci torna a Firenze: la sfilata Cruise 2026 è un viaggio nella storia (Di martedì 22 ottobre 2024) Il fashion month si è appena concluso, ma già si inizia a guardare alle sfilate del prossimo anno. Gucci ha infatti annunciato che presenterà la collezione Cruise 2026 a Firenze, città dove è iniziata la storia del brand. La data da segnare sul calendario è quella del 15 maggio 2025. La sfilata di Gucci a Firenze Con questa scelta altamente simbolica, il direttore creativo Sabato De Sarno prosegue il suo viaggio nell’heritage della casa di moda. Un modo di ripercorrere, idealmente, i passi del fondatore Guccio Gucci. La prima tappa è stata la sfilata Cruise 2025 a Londra, dove Gucci lavorò come porter al Savoy hotel: un’esperienza che lo ispirò ad aprire l’omonimo negozio di pelletteria una volta tornato a Firenze nel 1921. Amica.it - Gucci torna a Firenze: la sfilata Cruise 2026 è un viaggio nella storia Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il fashion month si è appena concluso, ma già si inizia a guardare alle sfilate del prossimo anno.ha infatti annunciato che presenterà la collezione, città dove è iniziata ladel brand. La data da segnare sul calendario è quella del 15 maggio 2025. LadiCon questa scelta altamente simbolica, il direttore creativo Sabato De Sarno prosegue il suonell’heritage della casa di moda. Un modo di ripercorrere, idealmente, i passi del fondatore. La prima tappa è stata la2025 a Londra, dovelavorò come porter al Savoy hotel: un’esperienza che lo ispirò ad aprire l’omonimo negozio di pelletteria una voltato anel 1921.

