Gadda fa turnover Azurunwa dall’inizio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tutti a disposizione di Massimoper la sfida di domani pomeriggio a Termoli. A parte Ramires, ai box, tutti si sono allenati anche se è probabile che il mister dia spazio a un po’ di. A partire dagli under che hanno giocato sempre, da inizio stagione, come Savor e Laukzemis, per esempio. Per diverse ragioni è probabile che entrambi lascino il posto ai rispettivi omologhi, e che dunque in porta giochi Bianchi e che sulla fascia sinistra venga confermato il 2006che sabato scorso con la Civitanovese ha destato un’ottima impressione. Facile checonfermi a centrocampo anche Pecci, insieme a Sare, che sabato scorso ha riposato, Gulinatti e Alluci, oppure Gianelli e Alluci, optando così per l’altro under in attacco, che dovrebbe essere Amadori.