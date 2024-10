Fungaiolo aggredito da un orso, Boitani: «Succede quando l’animale si sente minacciato» (Di martedì 22 ottobre 2024) Un orso ha ferito un uomo di 33 anni mentre cercava funghi tra i boschi di Bleggio Superiore, in Trentino. È successo nel pomeriggio di sabato 19 ottobre e subito la Provincia ha fatto partire le indagini genetiche per individuare e abbattere l'animale. Abbiamo chiesto all'esperto di grandi carnivori Luigi Boitani come evitare che un incontro casuale diventi pericoloso. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Unha ferito un uomo di 33 anni mentre cercava funghi tra i boschi di Bleggio Superiore, in Trentino. È successo nel pomeriggio di sabato 19 ottobre e subito la Provincia ha fatto partire le indagini genetiche per individuare e abbattere l'animale. Abbiamo chiesto all'esperto di grandi carnivori Luigicome evitare che un incontro casuale diventi pericoloso.

