Ilgiorno.it - Frana in movimento in Val Seriana, Orezzo col fiato sospeso: rischia l’isolamento

(Di martedì 22 ottobre 2024) Gazzaniga (Bergamo) – Resta critica la situazione dei 700 abitanti di, frazione del comune di Gazzaniga, in Val, isolati dal 10 ottobre, quando la strada provinciale 41 ha cominciato are verso valle e, all’altezza dell’ultimo tornante a cinquecento metri dall’inizio dell’abitato, si sono formate nell’asfalto crepe che hanno costretto la Provincia di Bergamo a vietarne la percorrenza. I 700 residenti per raggiungere il fondovalle devono utilizzare un’alternativa angusta, via Grompiano, generalmente vietata ai non residenti proprio per le ridotte dimensioni. oppure il collegamento è garantito passando da Nembro e Aviatico: 45-50 minuti anziché i 15 sulla strada normale. Quel che è certo è che laè tutt’altro che assestata, motivo per cui le tempistiche di intervento da parte dell’amministrazione provinciale non sono attualmente definibili.