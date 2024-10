Fermana in campo . Ansia per Karkalis (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ già tornata in campo ieri pomerigigo al Firmum Village la Fermana di Dario Bolzan. Sono solo due gli allenamenti che dividono la squadra dall’impegno di mercoledì alle 20,30 contro il Chieti, match che arriva proprio nel cuore di una settimana intensissima con tre gare in sette giorni. Fermana uscita sconfitta dal match di Notaresco per alcune leggerezze difensive arrivate nella ripresa dove non è tornato in campo il centrale difensivo Karkalis che in settimana era stato sotto osservazione per un problemino ai gemelli. Problema che potrebbe essersi presentato nuovamente e che ha portato lo staff nell’intervallo a scegliere la prudenza e la sostituzione con Bartoli a destra e Cocino ad andare in posizione centrale. Ilrestodelcarlino.it - Fermana in campo . Ansia per Karkalis Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ già tornata inieri pomerigigo al Firmum Village ladi Dario Bolzan. Sono solo due gli allenamenti che dividono la squadra dall’impegno di mercoledì alle 20,30 contro il Chieti, match che arriva proprio nel cuore di una settimana intensissima con tre gare in sette giorni.uscita sconfitta dal match di Notaresco per alcune leggerezze difensive arrivate nella ripresa dove non è tornato inil centrale difensivoche in settimana era stato sotto osservazione per un problemino ai gemelli. Problema che potrebbe essersi presentato nuovamente e che ha portato lo staff nell’intervallo a scegliere la prudenza e la sostituzione con Bartoli a destra e Cocino ad andare in posizione centrale.

Calcio Serie D / Vigor Senigallia - ora pensare solo al campo e alla Fermana - Aspettiamo i nostri fantastici tifosi a Fermo”. Un derby che manca da anni quello tra Fermana e Vigor, in programma al Recchioni domenica 13 ottobre alle ore 15. Vigor sempre senza Alonzi, con l’attacco che poggerà su Pesaresi: tra i canarini c’è il recente ex Romizi mentre nella Vigor in settimana problema fisico in allenamento per Kone. (Vallesina.tv)

La Fermana fa le prove sul campo sintetico - Situazioni seguite tutte attentamente dallo staff tecnico ma che non sembrano destare particolari preoccupazioni, con la speranza concreta di vederli convocati per la sfida di domenica. Trasferta agevole e popolo gialloblù che ha tutta l’intenzione di far sentire il proprio calore anche al Don Mauro Bartolini, contro una squadra che ha già in cascina quattro punti dopo il pari interno con la Samb ... (Ilrestodelcarlino.it)

Fermana - Valsecchi per il centrocampo - Fermana ancora da definire in larga parte con qualche individualità che si è fatta apprezzare (non male gli spunti di Sardo e di Leonardi, due gol a testa) e qualche reparto che palesa ancora delle evidenti carenze. Nel frattempo proprio il pomeriggio di ieri ha visto anche completare l’iter per il pagamento degli stipendi ai tesserati per il mese di giugno, l’ultimo della passata stagione. (Ilrestodelcarlino.it)