Eurostat rivede in calo debito Eurozona 2023 874% in 2023

Eurostat rivede in calo debito Eurozona 2023, 87,4% in 2023 (Di martedì 22 ottobre 2024) Eurostat rivede al ribasso la stima sul debito nel 2023 all'87,4% del Pil nell'Eurozona e all'80,6% nell'Ue nel 2023. Nella stima di aprile il debito era visto all'88,6% per l'Eurozona e all'81,7% nell'Ue. Confermato il deficit: è visto nel 2023 al 3,6% nell'Eurozona e al 3,5% nell'Ue. Eurostat precisa di non aver corretto i dati inviati dagli Stati membri. Le stime per l'Italia vedono ad esempio una correzione (come già Istat) del deficit 2023 dal 7,4 al 7,2% (era 8,1% nel 2022). Il debito italiano 2023 è ora visto al 134,8% (134,6% la stima Istat di settembre), mentre ad aprile era dato al 137,3% dal 140,5% del 2022. Quotidiano.net - Eurostat rivede in calo debito Eurozona 2023, 87,4% in 2023 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)al ribasso la stima sulnelall'87,4% del Pil nell'e all'80,6% nell'Ue nel. Nella stima di aprile ilera visto all'88,6% per l'e all'81,7% nell'Ue. Confermato il deficit: è visto nelal 3,6% nell'e al 3,5% nell'Ue.precisa di non aver corretto i dati inviati dagli Stati membri. Le stime per l'Italia vedono ad esempio una correzione (come già Istat) del deficitdal 7,4 al 7,2% (era 8,1% nel 2022). Ilitalianoè ora visto al 134,8% (134,6% la stima Istat di settembre), mentre ad aprile era dato al 137,3% dal 140,5% del 2022.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aumento del debito pubblico in Italia : analisi di agosto 2023 e trend delle entrate fiscali - A rendere noti questi dati è stata la Banca d’Italia, che ha pubblicato le statistiche nella sua relazione “Finanza pubblica: fabbisogno e debito“. Importante è anche la vita media residua del debito, che si è mantenuta stabile a 7,8 anni, indicando una certa solidità nel profilo di scadenza del debito pubblico. (Gaeta.it)

Psb : debito/Pil al 134 - 8% in 2023 - discesa solo dal 2027 - Il rapporto debito/Pil, dunque, solo dal 2027 inizierà un percorso di discesa, in linea con le nuove regole che prevedono che si riduca, in media, di 1 punto percentuale di PIL successivamente all’uscita dalla procedura per deficit eccessivi. Roma, 27 set. E’ quanto si legge in una nota del Mef sull’aggiornamento del piano strutturale di Bilancio, illustrato dal ministro Giancarlo Giorgetti in ... (Lapresse.it)

Istat migliora i conti 2023 - deficit al 7 - 2% - cala il debito - Secondo le ultime revisioni, il rapporto con il Pil si è attestato al 134,6%, in deciso calo rispetto al 138,1% del 2022. Lo rende noto l'Istat che ha rivisto anche le stime sul 2022 a 8,1% dall'8,6% stimato in primavera. Il deficit italiano in rapporto al Pil nel 2023 si è attestato al 7,2%, in miglioramento rispetto alla stima pubblicata ad aprile che indicava un rapporto al 7,4%. (Quotidiano.net)