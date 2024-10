Enzo Paolo si scusa con la famiglia di un noto personaggio (che non c’è più): cosa ha detto stanotte (Di martedì 22 ottobre 2024) Scopri cosa ha detto Enzo Paolo Turchi a Rosa Garofalo e perché ha chiesto scusa pubblicamente dopo il Grande Fratello. L'articolo Enzo Paolo si scusa con la famiglia di un noto personaggio (che non c’è più): cosa ha detto stanotte proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Enzo Paolo si scusa con la famiglia di un noto personaggio (che non c’è più): cosa ha detto stanotte Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di martedì 22 ottobre 2024) ScoprihaTurchi a Rosa Garofalo e perché ha chiestopubblicamente dopo il Grande Fratello. L'articolosicon ladi un(che non c’è più):haproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

“Non dovevo farlo”. Grande Fratello - le scuse di Enzo Paolo dopo la richiesta degli autori - Voglio bene a Rosa, chiedo scusa. Enzo Paolo si è scusato con la moglie e la famiglia del compianto Marco Garofalo, visto che in passato aveva esternato: “Non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici, ha fatto il mio assistente. enzo paolo che si scusa con la famiglia di garofalo dopo 1 mese non ce la sto facendo— ludovica (@woondeerwall) October 22, 2024 ... (Caffeinamagazine.it)

Enzo Paolo Turchi chiede scusa alla famiglia di un vip : “Me lo hanno chiesto in Confessionale” - Magari ho detto qualcosa che la famiglia ha frainteso, ma io Marco l’ho stimato per una vita, voglio bene a Rosa, chiedo scusa se ho detto qualcosa che è stato frainteso”. Poi, rivolgendosi direttamente alla moglie di Garofalo, Enzo Paolo Turchi ha aggiunto: “Rosa, ti prometto che quando usciamo ci andiamo a mandare qualcosa insieme ai tuoi figli. (Biccy.it)

