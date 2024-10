Iodonna.it - E il marchio svedese ha scelto di celebrare l'anniversario con una vendita decisamente speciale

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sembra ieri, eppure sono già passati 20 anni da quando il gigantedel fast fashion tracciava una rotta completamente nuova nella moda contemporanea aprendo le sue porte ai designer più blasonati del fashion system. Per molti era un’eresia vedere il nome di un grande stilista o di undel lusso accostato a un fashion brand low cost, eppure funzionò. Non c’è collezione H&M in collaborazione con i guest designer che non abbia segnato, a suo modo, le stagioni della moda in questi anni. Da Karl Lagerfeld all’ultima con Rabanne, da Viktor& Rolf a Isabel Marant, da Marni a Maison Martin Margiela.