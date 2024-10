Ultimouomo.com - Cosa ci ha detto la preseason NBA

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’NBA torna stanotte, finalmente. Si parte in casa dei Boston Celtics campioni in carica, come da tradizione, che dopo la cerimonia di consegna degli anelli inaugureranno la stagione 2024/25 contro i New York Knicks; a seguire sarà il turno di Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, prima della nottata di domani in cui altre venti squadre scenderanno in campo e poi a seguire cinque mesi e spicci pieni di partite di regular season. Ma come arrivano le squadre a questo momento? Le due settimane di pre-season hanno dato qualche indizio sui nuovi roster e i vecchi difetti. È interessante andare a vedere da vicino alcuni temi, sia per capire come stanno le varie franchigie, sia in un’ottica più personale, ovvero per il vostro Fanta-NBA.