Commissione bilancio: si dimettono in due della maggioranza (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri comunali di maggioranza, Teresa Cucciniello di “Viva la libertà”, gruppo direttamente collegato all’ex sindaco Gianluca Festa e Antonella Coppola, del gruppo del sindaco Laura Nargi “Siamo Avellino” si sono dimessi da componenti della Commissione bilancio. Come noto l’elezione del Presidente, il consigliere di minoranza Nicola Giordano ( secondo statuto comunale l’organismo di controllo deve essere presieduto da un esponente di opposizione) con i voti della stessa Coppola e di Rino Genovese del Patto Civico, a sostegno della maggioranza Nargi, aveva fatto surriscaldare gli animi e infuriare i gruppi festani, posto che l’indicazione era di eleggere il giovane Antonio Bellizzi. Anteprima24.it - Commissione bilancio: si dimettono in due della maggioranza Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri comunali di, Teresa Cucciniello di “Viva la libertà”, gruppo direttamente collegato all’ex sindaco Gianluca Festa e Antonella Coppola, del gruppo del sindaco Laura Nargi “Siamo Avellino” si sono dimessi da componenti. Come noto l’elezione del Presidente, il consigliere di minoranza Nicola Giordano ( secondo statuto comunale l’organismo di controllo deve essere presieduto da un esponente di opposizione) con i votistessa Coppola e di Rino Genovese del Patto Civico, a sostegnoNargi, aveva fatto surriscaldare gli animi e infuriare i gruppi festani, posto che l’indicazione era di eleggere il giovane Antonio Bellizzi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lesina Azzurra si spacca - nasce un nuovo gruppo con la vicesindaca : "In maggioranza ma con spirito critico" - Il progetto Lesina Azzurra, che nel 2021 ha portato alla vittoria Primiano Di Mauro, si sgretola. Il gruppo si è ufficialmente spaccato. Ieri in Consiglio comunale il vice sindaco Alessandra Matarante, l’assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive Michele Lombardi, e i consiglieri... (Foggiatoday.it)

Vicenda idrica - i capigruppo di maggioranza : “Da minoranza e Pd speculazioni ipocrite e strumentali” - Altrove, come nei Comuni di un Alto Calore governato negli anni sempre dal PD, le interruzioni idriche sono tanto frequenti da essere esasperanti e da non fare nemmeno più notizia. Si omette di dire poi, maliziosamente, che il combinato disposto tra siccità e mutamento climatico ha generato ovunque in Italia e soprattutto al Sud gravi disfunzioni nell’erogazione idrica, in molti casi assai ... (Anteprima24.it)

Gaeta / Nuova casa di riposo per anziani - Capogruppo di maggioranza nel mirino delle opposizioni [VIDEO] - GAETA – Le nostre anticipazioni riguardanti l’aggiornamento promosso dal commissario straordinario dell’Asl di Latina Sabrina Cenciarelli del progetto di realizzare un residenza sanitaria assistenziale per anziani al terzo piano dell’ospedale “Monsignor Di Liegro” hanno rinvigorito le già aspre polemiche politiche che sabato scorso avevano incendiato il consiglio comunale e diviso la maggioranza ... (Temporeale.info)